KultuurCentrale geeft (amateur)kunsten in Groningen een impuls

GRONINGEN – De KultuurCentrale is de nieuwe online ontmoetingsplek voor ruim tweehonderdduizend creatieve Groningers.

De ruim 200.000 cultureel actieve Groningers ondervinden regelmatig moeilijkheden om in contact te komen met elkaar. Een koor zoekt nieuwe tenoren, een schilderclub zou graag eens willen exposeren, een toneelvereniging zoekt een locatie voor haar repetities; maar hoe kom je in contact met de juiste mensen? Op KultuurCentrale.nl zoeken en vinden creatievelingen elkaar eenvoudig. Vanaf 18 mei kan iedereen zich gratis aansluiten bij de grootste culturele community van Groningen.

200.000 creatieve Groningers

Bijna één op de drie Groningers doet iets met kunst en cultuur. Dat is een waardevol gegeven, zowel op persoonlijk vlak als voor bijvoorbeeld een dorpsgemeenschap. In krimpregio’s moeten verenigingen soms hard werken om nieuwe leden te vinden, in de stad zien clubs dat mensen zich niet meer voor lange tijd aan hen verbinden. De wereld verandert en de culturele sector van Groningen speelt daarop in met een online ontmoetingsplek: de KultuurCentrale.

KultuurCentrale.nl is er voor de individuele amateurkunstenaar (van street-artist tot streektaalzanger en van dichter tot beeldhouwer) en voor de gezelschappen (muziek- en theaterverenigingen, fotoclubs, bandjes, schildergroepen). Ze is er ook voor locaties als dorpshuizen, kerken theaters, galeries, kunstmarkten, kerkjes en beeldentuinen. Professionals zoals kunstvakdocenten, dirigenten, regisseurs en schrijvers kunnen een profiel aanmaken. De musea, erfgoedinstellingen en kunstencentra presenteren zich en facilitators zoals productieleiders, fondsenwervers, technici, decorontwerpers, grafisch vormgevers en cateraars vinden er nieuwe opdrachten.

Iedereen kan op KultuurCentrale.nl nieuws delen, oproepen doen of op basis van je eigen interesses cultureel nieuws ontvangen. Maak een profiel aan, leg contact en vind de match die bij jou past.

Over KultuurLoket

De KultuurCentrale is initiatief van het KultuurLoket. KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen in Groningen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. KultuurLoket ondersteunt en adviseert iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen.

KultuurCentrale heeft KultuurLoket kunnen realiseren met steun van Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen en Prins Bernhard Cultuurfonds. RTV Noord is mediapartner van KultuurCentrale.

Foto: KultuurCentrale