KultuurCentrale voor doen en beleven in crisistijd

GRONINGEN – Kunst- en cultuurliefhebbers kunnen vanaf vandaag aan de slag met creatieve activiteiten die ze thuis kunnen uitvoeren.

Op de KultuurCentrale zijn opdrachten, concerten en voorstellingen uit de hele provincie verzameld. Het platform is een initiatief van VRIJDAG Advies, de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleert.

Tijdelijke versie

“We dagen heel Groningen uit om met kunst en cultuur samen deze crisis te lijf te gaan”, aldus Paula Mulder, projectleider bij VRIJDAG Advies. “VRIJDAG Advies werkt al langere tijd aan een online platform. Door de crisis rond het coronavirus hebben we alvast een tijdelijke versie van de KultuurCentrale online gezet.”

Opdrachten

Heb jij ook leuke opdrachten voor op de KultuurCentrale, zoals een online zangles of een expositie via Instagram? Mail je activiteit naar advies@bijvrijdag.nl en maak kans op een artikel in het KultuurBlad en gratis deelname aan een workshop naar keuze bij VRIJDAG Advies of POPgroningen.

Foto: AS_Appendorf/Pixabay