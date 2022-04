Kunstenaars uit Groningen exposeren in Friese galerie

GRONINGEN – Van 7 april tot en met 21 mei exposeren drie Groningse kunstenaars in Galerie Lytse Skientme in het Friese Koudum. Het zijn Jan Prins (schilderijen), Sietske Bosma (grafiek en gemengde technieken), Jan Reemeijer (objecten).

Jan Prins (1947) woont middenin de stad Groningen en is zowel een zeer bevlogen kunstschilder als beroepsmusicus. Hij is ook een bezield Sjamaan, Searching Deer, geïnspireerd door de wijsheid uit oerculturen op aarde. Hij kreeg in zijn jeugd gedegen schilderlessen en exposeerde zijn schilderijen onder andere in Minerva, het voormalig Groninger Museum. Hij volgde het conservatorium te Groningen en werd daar later een bekend muziekdocent, maar ook professioneel fluitist en traversospeler. Met het ensemble La Bande du Nord gaf hij veel concerten.

Landschappen en dorpsgezichten

In de lange schildersloopbaan van Jan Prins is een aantal duidelijke stromingen herkenbaar. Sjamanisme en mystieke natuurbeleving horen daarbij, maar ook expressionisme en impressionisme. Een serie portretten maakte hij in de klassieke fijnschildertechniek. In Galerie Lytse Skientme exposeert Jan Prins voornamelijk expressionistische en impressionistische schilderijen van Noord-Nederlandse landschappen en dorpsgezichten.

Sferische beelden

Geboren in Heerenveen verhuisde Sietske Bosma in 2002 om eindelijk haar droom waar te maken: studeren aan Academie Minerva te Groningen. Ze studeerde in 2007 af en haar werk werd in hetzelfde jaar bekroond met de Allianz Grafiekprijs. Ze maakt lino en houtsnedes en is lid van Holt, de vereniging van hoogdrukkers uit het Noorden. Haar kunst is ontstaan door ervaringen uit het verleden. Ze wordt gedreven door herinneringen en dit uit zich in sferische beelden waarin decoratieve elementen een grote rol spelen.

De mens in al zijn hoedanigheden heeft haar interesse. Ze bezocht voor haar klederdrachtprenten onder andere de oudste bewoners van Urk en gaf ze een liefdevol podium. Wanneer het proces van drukken klaar is, bewerkt ze de prent door er in te tekenen, te schilderen of applicaties aan te brengen. Haar nieuwste werk neigt naar abstractie en aan de basis daarvan ligt haar fascinatie voor de beeldelementen lijn, vorm en ritme. Deze verwijzen weer naar haar grote liefde voor patronen en stoffelijkheid.

Groei en bloei

Jan Reemeijer is geboren in Leeuwarden (1955) en woont sinds 1965 in Groningen. In 1990 studeerde hij af aan de Academie Minerva. Hij werkt met hout, klei en steen. Hij gebruikt daarbij materiaal waar anderen geen waarde (meer) in zien en recyclet het tot meubels of objecten.

Hij laat zich inspireren door de natuur: door groei en bloei, maar ook door afbraakprocessen zoals roesten en verrotten. Ook is hij bezig met constructie en destructie.

Dingen die door een ander bij het grofvuil worden gegooid als waardeloos, vinden in zijn kunstwerken een waardevolle plaats. Hergebruik is voor hem een uitdaging. De functie die iets eerst had, krijgt een andere betekenis en dat boeit hem. Op het ogenblik maakt hij scheepjes. Het uitgangspunt is klei maar verder zijn er de meest onverwachte materialen in terug te vinden. In Galerie Lytse Skientme exposeert Jan Reemeijer een aantal scheepjes en een aantal ‘klompen’.

Galerie Lytse Skientme

De expositie van het werk van de Groninger kunstenaars Jan Prins, Sietske Bosma en Jan Reemeijer is te zien in Galerie Lytse Skientme, Hoofdstraat 26 in Koudum op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 17 uur. Andere dagen op afspraak.

Foto: Jan Prins