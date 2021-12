Kunstkerstbomen zijn vandaag de dag realistischer dan ooit

GRONINGEN – Goede kunstkerstbomen zijn vandaag de dag niet of nauwelijks meer van echt te onderscheiden. En ze hebben nog veel meer voordelen!

Nog een paar dagen tot Kerstmis en bij de meeste mensen staat de kerstboom al geruime tijd in huis, want geen kerst is natuurlijk compleet zonder een kerstboom. Sommigen geven de voorkeur aan een echte kerstboom, terwijl anderen toch liever kiezen voor een kunstkerstboom. Het argument dat vaak wordt gebruikt tegen de kunststof kerstbomen is dat deze vaak nep lijkt of dat ze de herkenbare dennengeur daarbij missen. Echter zijn kunstkerstbomen vandaag de dag realistischer dan ooit.

Altijd in perfecte staat

Niet alleen lijken kunstbomen tegenwoordig echter dan ooit, ze brengen ook andere pluspunten met zich mee. Hoewel de boom niet echt is, is het wel een boom waar je de garantie hebt dat het altijd mooi oogt. In vergelijking met een echte kerstboom is dit wel anders. Na verloop van tijd zal de echte kerstboom alsmaar lelijker worden. De dennennaalden vallen er namelijk af en het opruimen van deze naalden is nogal een klus. Grote kans dat je in lente misschien nog wel een verdwaalde dennennaald tegenkomt. Bij een kunstkerstboom heb je het bovengenoemde probleem niet. De enige keer dat je misschien de bezem moet pakken is wanneer je huisdier besluit om in de boom te springen en hierdoor bijvoorbeeld kerstballen kapot vallen.

Duurzaam en voordelig

Een ander voordeel dat een echte kerstboom niet heeft, is dat je de kunstkerstboom langer kan hergebruiken. Kerst voorbij? Kerstboom op zolder. En vice versa. Let er alleen wel op dat je een kunstkerstboom van goede kwaliteit koopt. Want hoe beter de kwaliteit, des te langer gaat een boom mee. Misschien is de aankoopprijs dan wat duurder, maar op termijn ben je veel voordeliger uit. De kerstboom keert ieder jaar namelijk weer terug en kan dus elke kerst opnieuw worden gebruikt. En over dat gebruiken gesproken, wist je dat een kunstkerstboom heel makkelijk kunt opzetten? Dat is misschien nog wel het meest belangrijke voordeel.

Simpel en snel opgezet

Een kunstboom heeft meestal twee tot vier opzetstukken, waardoor je deze simpel en snel in elkaar kunt zetten. Vervolgens klap je de takken uit, plaats je de lichtjes en de kerstballen en dan ben je alweer klaar met het opzetten! Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de kunstkerstboom de echte boom op alle gebieden verslaat, behalve met de dennengeur. Maar ook daar valt een mouw aan te passen. Tegenwoordig heb je namelijk speciale dennenboomsprays voor kunstbomen. Zelfs de nostalgische dennengeur hoef je dus niet meer te missen. Fijne Kerst!

Foto: Counselling/Pixabay