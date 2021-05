Laurens Boersma exposeert in Galerie Beeldkracht

SCHEEMDA – Vanaf zaterdag 8 mei 2021 kan bij Galerie Beeldkracht in Scheemda een solo-expositie van Laurens Boersma worden bewonderd, die als titel Hollande Au revoir heeft meegekregen. Het is de derde keer, na 2014 en 2017, dat de galerie een solo-expositie wijdt aan het werk van deze kunstenaar. De expositie kan worden bezocht op afspraak op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tussen 10 en 18 uur.

Laurens Boersma (Oosterwierum, 1957) kreeg zijn opleiding aan Academie Minerva, waaraan hij cum laude afstudeerde in 1997. Hij heeft zich in de afgelopen vijfentwintig jaar toegelegd op schilderkunst, met een zwaartepunt op het genre van het landschap. Sinds april vorig jaar heeft de kunstenaar zich gevestigd in Frankrijk in Normandië, waar hij gestaag een 18e-eeuwse boerderij aan het omvormen is tot een eigen kunstparadijs.

Om zijn emigratie niet helemaal ongemerkt voor de kunstgeïnteresseerden van Noord-Nederland te laten passeren heeft de kunstenaar samen met Galerie Beeldkracht een afscheidstentoonstelling samengesteld, waarop zijn beste beschikbare recente werken te zien zijn. Globaal zijn ze genomen uit een periode van de laatste vijf jaar.

Boersma schildert landschappen. Ze zijn geïnspireerd op de waarneming, maar ze worden zonder pardon aangepast tijdens het schilderproces. De kunstenaar laat zich volledig leiden door wat er op zijn doek gebeurt. Boersma heeft in de loop van de jaren een goed oog ontwikkeld voor de wetmatigheden en schilderkunstige mogelijkheden van ieder afzonderlijk beeld.

Stilistisch gezien zou je het sterk uiteenlopende werk van Boersma eclectisch kunnen noemen. Tal van invloeden uit de kunstgeschiedenis zijn terug te herkennen. Sommige schilderijen vertonen de invloed van de romantiek, andere van het impressionisme, het magisch realisme, het expressionisme en het abstract expressionisme. Kunstliefhebbers zullen sporen in zijn werk zien van Isaac Levitan, Piet Mondriaan, Edvard Munch en Mark Rothko. Je kunt in ieder geval stellen dat Boersma het waargenomen en ervaren landschap naar believen idealiseert en vervormt. De uiteindelijke vorm van een schilderij wordt onder meer bepaald door ‘wat het schilderij nodig heeft ter voltooiing… en door wat het nodig heeft om het een eigen ziel te geven’ aldus Boersma.

Hoe dan ook, opmerkelijk is dat de kunstenaar in ieder afzonderlijk schilderij tot een bevredigende en harmonische oplossing weet te komen, hoezeer zijn schilderijen onderling ook van elkaar kunnen verschillen. Volgens het jargon van Karel Appel kun je zeggen dat Boersma in de laatste jaren dat hij nog in Nederland schilderde overtuigend meester over de materie is geworden.

Foto: Galerie Beeldkracht