Leescluborganisatie Senia zoekt ambassadeurs voor leesclubs in Groningen

GRONINGEN – Om liefhebbers van lezen in Stad Groningen en omgeving samen te brengen zoekt leescluborganisatie Senia kandidaten voor de rol van ambassadeur. Deze vrijwilligers zetten nieuwe leesclubs op en helpen ze op weg. Een rol die veel inspiratie en voldoening biedt. Zoals een van de ambassadeurs het verwoordt: “Lezers zijn heel leuke mensen, omdat ze in veel dingen zijn geïnteresseerd.”

Mensen samenbrengen met boeken

De belangrijkste taak van een ambassadeur is bijeenkomsten organiseren, om mensen met belangstelling voor een leesclub samen te brengen en zo’n groep uit de startblokken te helpen. Mensen die elkaar nog niet kenden gaan na afloop als groep de deur uit en verheugen zich op hun gezamenlijke leeservaringen. Uit deze taak vloeien andere werkzaamheden voort, zoals contacten met lokale partners (waaronder de bibliotheek) en lichte administratieve werkzaamheden.

Inspiratie en voldoening

Wat een ambassadeur daarvoor nodig heeft is liefde voor lezen, gevoel voor gastvrijheid, digitale vaardigheid, het vermogen om een bijeenkomst te leiden, daarbij enthousiasme kunnen overbrengen en tegelijk het overzicht bewaren. Senia biedt veel ruimte voor eigen inbreng, vrijheid in tijdsindeling, ontmoeting met collega-ambassadeurs, (desgewenst) trainingen, vergoeding van reiskosten en een vrijwilligersvergoeding.

Senia zoekt ambassadeurs voor Groningen (stad en omgeving). Heb jij interesse? Neem contact op via ambassadeurs@senia.nl of 0570-562656 (op dinsdag, woensdag en donderdag). Kijk ook op senia.nl.

Over Senia

Senia richt al vijftien jaar lees- en luisterclubs op in het hele land. Inmiddels zijn dat er 1850, met in totaal bijna 12.000 leden. Voor de samenstelling van de leeswijzers ten behoeve van de boekbesprekingen wordt ook samengewerkt met de Rijksuniversiteit in Groningen. Senia is een stichting zonder winstoogmerk.

Foto: Ilse Schuurmans