Sinds vorige week ligt onze nieuwste limited edition chocoladeletter in de Groningen Store: de ‘Kon Minder bier’! Deze ‘Kon Minder bier’ chocoladeletter is in samenwerking met Baxbier en Chocoladedroom uit Niekerk tot stand gekomen. De smaken die je in het speciaal biertje proeft komen ook terug in deze chocoladeletter. Het is een pure letter, met sinaasappelsmaak en een vleugje alcohol.

Foto: Marketing Groningen