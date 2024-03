Lezing in Assen over pelgrimsroute naar Rome door Arlette Julsing

ASSEN – Arlette Julsing liep de pelgrimsroute van Nederland naar Rome. Op 6 april geeft ze een lezing in Assen voor wie dezelfde droom heeft.

Het is 1 april 2018 wanneer Arlette Julsing de deur van haar huis voor de laatste keer achter zich dicht trekt. Ze heeft het plan opgevat om naar Rome te lopen om daarna een nieuwe start te maken. Het is ver, maar stap voor stap kom je er vanzelf. Na vijf maanden, door zes landen en met ongeveer 2.500 kilometer in de benen staat ze op het Sint Pietersplein. Met een rugzak vol ontmoetingen, ervaringen en verhalen.

Bijeenkomst

Ze keert terug naar Nederland, bouwt een nieuw leven op en helpt nu via de vereniging Pelgrimswegen anderen in hun voorbereiding op een tocht naar Rome. Op 6 april is er een bijeenkomst voor geïnteresseerden in het parochiehuis in Assen. Iedereen die ergens de droom heeft om deze pelgrimsroute te wandelen of te fietsen is welkom. Meer informatie staat op de website van Pelgrimswegen naar Rome.

Foto: Pelgrimswegen/Arlette Julsing