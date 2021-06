Lucas Winkel is de nieuwe cultuurcoach van Paddepoel

GRONINGEN – Lucas Winkel is vanaf 1 juni cultuurcoach van de wijk Paddepoel. Hij was al actief als cultuurcoach in Selwerd en Lewenborg.

Cultuurcoaches helpen om kunst en cultuur mogelijk te maken voor alle inwoners van Groningen. Ze stimuleren wijkbewoners om nieuwe dingen te proberen en (verborgen) talenten een podium te geven. Aanjager van de cultuurcoach is VRIJDAG in de Buurt, dat zich inzet voor kunst en cultuur in de wijken van Groningen.

‘Dit heeft Paddepoel ook nodig’

Frank Mulder, sociaal gebiedsontwikkelaar van de gemeente Groningen, hoorde van het initiatief en zag in andere wijken mooie projecten ontstaan. Dit heeft Paddepoel ook nodig, dacht Mulder, waarop hij in gesprek ging met Hannelore Duynstee van VRIJDAG in de Buurt. Dit resulteerde in een cultuurcoach voor Paddepoel in de persoon van Lucas Winkel.

Winkel werkt sinds september 2019 als cultuurcoach in de wijken Selwerd en Lewenborg. “Ik ga in gesprek met buurtbewoners en -instanties over kunst en cultuur in de wijk”, vertelt Winkel. “Zo ontdek ik wat er allemaal in de wijken speelt en wat de behoefte is van de wijkbewoners. Op die manier probeer ik kunst en cultuur voor iedereen in de wijk mogelijk te maken.”

Bruisend door kunst en cultuur

Gezien Paddepoel en Selwerd tegen elkaar aanliggen en ook veel andere instanties in beide wijken werken, is er besloten om de wijken samen te voegen. “Ik kijk ernaar uit om dit ook in Paddepoel te doen”, zegt Winkel. “Ik zoek wijkbewoners die mee willen denken en helpen om deze wijk nóg bruisender te maken. Heb je een wens, idee of een plan? Laat het me weten, samen maken we er iets moois van!”

Foto: Mariska de Groot