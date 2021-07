Luna Hamelink zet volksverhalen uit Groningen op muziek

‘T ZANDT – Volksverhalen in een nieuw jasje: het debuutalbum van Luna Hamelink (19) uit ‘t Zandt is een ode aan de Noord-Nederlandse cultuur.

Wie kent het verhaal van de Zeewiefkes? Of het verhaal van het vrouwtje van Stavoren? Het zou toch zonde zijn als onze volksverhalen allemaal vergeten worden? Dat vond Luna Hamelink ook, tweedejaars studente aan de Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. In haar debuutalbum vertelt ze negen volksverhalen, drie uit elke provincie uit Noord-Nederland. Voor Groningen zijn dat De Borries, De Zeewiefkes en Lubbe van Leerms geworden.

Dit project begon in februari van dit jaar, toen Luna het titelnummer van het album geschreven had: De Reiziger en het Witte Wief. Vanaf dat moment heeft ze geen tel meer stil kunnen zitten. Ze is op zoek gegaan naar verhalen uit Groningen, Friesland en Drenthe, en heeft deze omgezet tot liedteksten. Door de liedteksten op al bestaande melodieën te plaatsen creëert ze een gevoel van herkenning wanneer je de nummers beluistert.

“Ik ben bij volksverhalen gekomen omdat ik altijd al een voorliefde heb gehad voor cultuur en verhalen”, vertelt Hamelink. “Ik zou het enorm zonde vinden als deze verhalen in de vergetelheid zouden verdwijnen. Door ze in een nieuw jasje te steken hoop ik dat ze weer wat meer aandacht krijgen.”

De Reiziger en het Witte Wief

Foto: Luna Hamelink