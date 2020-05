In het kader van de huidige tentoonstelling ‘Groningen, Kunstenaarsparadijs?!’ in museum Wierdenland in Ezinge zouden workshops ‘Maak-je-eigen-kunst’ plaatsvinden. Deze konden vanwege de corona-crisis niet doorgaan.

Daarom biedt het museum nu iedere Groninger de gelegenheid om thuis een kunstwerkje te maken en naar het museum op te sturen. Het moet geïnspireerd zijn door de actuele tentoonstelling en 10,5 x 14,8 cm meten (A6-formaat). Zodra museumbezoek weer mogelijk is, zullen de kunstwerkjes in het museum geëxposeerd worden. De toegang is dan gratis voor de makers van de werkjes.

Bekijk de huidige expositie nu online op de website van Wierdenland (https://wierdenland.nl/) of Facebookpagina (https://www.facebook.com/MuseumWierdenland) en laat u inspireren!

De volgende gegevens vermeldt u op de achterkant van uw ansichtkaart: de titel van uw kunstwerkje, uw naam, uw leeftijd, uw woonplaats en uw email-adres. De leukste, mooiste en gekste werkjes zullen kans maken op verschillende prijzen, waaronder een eco-kunstpakket van Natural Earth Paint. Na afloop van de tentoonstelling krijgen de ‘kunstenaars’ hun werk terug.

U kunt de werkjes t/m 31 mei in de brievenbus van het museum stoppen of opsturen naar: Museum Wierdenland, Van Swinderenweg 10, 9891 AD Ezinge.

Foto: Fier Westerkwartier