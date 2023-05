Maak je eigen ‘mural’ tijdens deze workshop van VAAF

GRONINGEN – Van het portret van Aletta Jacobs in de Broerstraat tot de beeltenis van Mahsa Amini in het Koude Gat: de muurschilderingen van VAAF zijn een inmiddels bekende verschijning op de muren in Groningen. En binnenkort misschien ook wel in jouw interieur, want het kunstduo VAAF geeft op zondag 14 mei een korte, eendaagse workshop waarin jij zelf een vette mural gaat ontwerpen! Benieuwd? Kijk op bijvrijdag.nl/vaaf

Wie door het centrum van de stad loopt, kan de kleurrijke straatkunst van VAAF eigenlijk niet missen. Het duo, bestaande uit Jonna Bo Lammers (26) en Lotte Masker (29), heeft in korte tijd veel muren kleur gegeven. En op zondag 14 mei geven ze een unieke workshop waarbij jij de mogelijkheid krijgt om onder begeleiding je eigen muurschildering te ontwerpen. Je leert in één dag waar je rekening mee moet houden en hoe je moet beginnen. Het ontwerp kun je uiteindelijk toepassen op een muur van je eigen woning. Maar je gaat ook experimenteren op de muren bij VRIJDAG aan de Walstraat 34, waar de workshop wordt georganiseerd.

Eendaagse workshop

De workshop van VAAF is onderdeel van VRIJDAG Kort, een serie beeldende kunst workshops waarbij je op een laagdrempelige manier kennismaakt met verschillende kunstdisciplines. De workshops vinden plaats in de sfeervolle ateliers en werkplaatsen van VRIJDAG. Wil je creatief aan de slag? Maar heb je geen tijd of zin in een wekelijkse cursus? Dan is deze eendaagse workshop ideaal voor jou. Met of zonder ervaring, met meer of minder talent: iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen. Maar wees er snel bij, want er geldt een maximaal aantal deelnemers.

Waar: VRIJDAG, Walstraat 34, Groningen

Wanneer: zondag 14 mei

Hoe laat: 10.00-15.30 uur

Prijs: 74,- p.p.

Korting

Studenten krijgen 10% korting op vertoon van hun collegekaart en Stadjerspashouders kunnen hun jaarlijkse kortingsbon van 20 euro verzilveren.

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. In de gemeente Groningen bieden we workshops, cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Daarnaast verzorgen we via VRIJDAG Onderwijs cultureel aanbod voor het onderwijs en met VRIJDAG Naschool zijn we er voor scholen die kunst en cultuur aan willen bieden buiten schooltijd. De cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt brengen kunst en cultuur naar de wijken van de stad en via het KultuurLoket maken we amateurkunst in de hele provincie mogelijk met advies en ondersteuning. En met POPgroningen stimuleren we popmuziek van Groningse bodem. We zijn er voor iedereen, dus ook voor jou!

Foto: VAAF