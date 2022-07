Marketing Groningen en KultuurLoket lanceren culturele agenda

PROVINCIE – Marketing Groningen en KultuurLoket slaan de handen ineen met KultuurAgenda.nl, dé culturele agenda van de provincie Groningen.

Bijna één op de drie Groningers doet iets met kunst en cultuur. De provincie staat daarmee in de top drie van cultuurparticipatie in Nederland. Een zelfde aantal geniet graag van cultuur. Een bruisende cultuursector is daarmee van grote waarde voor vele Groningers. KultuurAgenda.nl geeft al deze liefhebbers een mooi overzicht van wat er per regio te beleven en te doen is op cultureel gebied.

‘Nieuwe look en meer bereik’

“Dit mooie overzicht van zowel evenementen van amateurkunstaars als professionele aanbieders is geïnitieerd door KultuurLoket en heeft in samenwerking met Marketing Groningen een nieuwe look gekregen en meer bereik. Zo blijven de theater- en concertzalen, kerken, dorpshuizen, expositieruimtes, werkplaatsen, beeldentuinen en andere creatieve plekken in Groningen de bruisende plekken die ze zijn.”

Een evenement aanmelden

Een concert, voorstelling, workshop, netwerkbijeenkomst of tentoonstelling, elke culturele activiteit kan worden aangemeld voor de KultuurAgenda. Elk amateurgezelschap, organisator, een bijzondere locatie of soloartiest kan zijn of haar activiteit aanmelden. Heb je je evenement al aangemeld via VisitGroningen.nl? Dan hoef je je activiteit niet nog eens aan te melden omdat culturele activiteiten automatisch getoond worden in de KultuurAgenda. Ook gaat elk evenement automatisch mee in de verschillende regioagenda’s van Groningen die lokaal extra gepromoot worden.

Over KultuurLoket

KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen in Groningen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. KultuurLoket ondersteunt en adviseert iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen. De KultuurCentrale en KultuurAgenda zijn open en online platforms die alle culturele initiatieven in Groningen verbinden en bekend maken.

Foto: KultuurLoket