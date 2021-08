Marsha Boes uit Groningen brengt nazomersingle uit

GRONINGEN – Op vrijdag 13 augustus bracht Marsha Boes haar nieuwe nazomersingle single mét videoclip uit genaamd Dat ik van je wauw.

Je kunt Marsha nog herkennen van de Drentstalige singles Stukkie Blauw en Nei Begun uit 2019, waarvoor ze samenwerkte met producer Robin Muilwijk. Deze liedjes waren afkomstig van het Dreents liedtiesfestival, waar de zangeres in 2018 en 2019 aan deelnam. Voor de nieuwe single werkte ze samen met schoolvriend en gitarist Koen Kruizenga en producer Bart Kruizenga. Drummer Sander de Groot (Vangrail) en toetsenist Cesco Hamminga spelen ook mee op de plaat.

Dat ik van je wauw

Dat ik van je wauw is een vrolijk liedje met een aanstekelijke melodie, over dat je zo verliefd bent dat je echt van iemand wauwt! “Het was ontzettend leuk om dit liedje, wat ik schreef toen ik 17 was en nét smoorverliefd op mijn vriend, een paar jaar later in een nieuw jasje te steken”, vertelt Marsha. “Voor de clip heb ik het een hele dag voor hem gezongen, ik ben benieuwd of de hartjes in mijn ogen te zien zijn.”

De videoclip is gemaakt door Julian Mennes, tevens Marsha’s vriend en opgenomen in poppodium Simplon in Groningen. De single is uitgebracht in eigen beheer.

Foto: Julian Mennes