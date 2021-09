Meezingcafé bij VRIJDAG in Groningen vanaf 10 september

GRONINGEN – Vanaf vrijdag 10 september is het weer zover; een nieuwe serie Meezingcafés voor jong en oud in het café van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7.

Tijdens het Meezingcafé zingen de aanwezigen mee met heerlijke evergreens live begeleid door diverse muzikanten. Jong en oud zingt uit volle borst mee met Ede Staal, The Rolling Stones of misschien wel jouw verzoeknummer. Iedere 2e vrijdag van de maand zijn er verschillende muzikanten, de songteksten worden op een groot scherm geprojecteerd en de bar is geopend. Iedereen is welkom om even binnen te lopen of de hele avond (20.00 – 22.00 uur) te blijven voor een gezellig en muzikaal avondje uit. Het Meezingcafé is een initiatief van het +Café en wordt in samenwerking met VRIJDAG en het KultuurLoket georganiseerd.

Altijd live muziek

Er is altijd live muziek bij het Meezingcafé. De muzikale begeleiding is iedere editie in handen van een wisselende samenstelling van muzikanten. Voor de eerste vier edities zijn dat:

10 september – Remko Wind, Bert Klok, George Sopacua, Theo Bodewits

8 oktober – Nick Wendels en Davine (Thema: Liefde en aanverwante zaken)

12 november – Jasper Blokzijl

10 december – Djoeke de Boer en Jos Kwakman

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Sint Jansstraat 7, 9712 JM Groningen

Meer informatie: kultuurloket.nl/meezingcafé

Foto: VRIJDAG