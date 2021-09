‘Met deze maatregel wordt een tweedeling gecreëerd’

GRONINGEN – Terwijl de horeca straks met een coronapas weer open mag, moet de nachthoreca van 00.00 tot 06.00 uur gesloten blijven. Chris Garrit van EM2 in Groningen vindt het onbegrijpelijk.

Het demissionaire kabinet heeft dinsdag tijdens de persconferentie besloten dat vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs nodig is voor de horeca, evenementen en cultuursector. “Ik vind de coronapas verplichting een (te) zwaar middel”, aldus Garrit op Twitter. “Het is een duivels dilemma. Of niet meedoen en de zaak meteen sluiten of meedoen en minder gasten ontvangen, meer personeel inzetten en de klappen vangen.”

Handhaven

Hoewel de oprichter en creative director van EM2 verheugd is dat overdag weer activiteiten georganiseerd kunnen worden, vindt hij het heel erg dat de horeca tussen middernacht en 06.00 uur gesloten moet blijven. “Van de Drie Gezusters begreep ik dat zij de regel niet gaan handhaven“, vertelt Garrit tegen de stadsomroep. “Dat vind ik heel stoer. En ik ben benieuwd hoe er de komende dagen door andere bedrijven op gereageerd gaat worden.”

Tweedeling

“Kijk, er wordt gezegd dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Dat er in november een weegmoment is. Maar ik weet al hoe het gaat. De herfst komt, het aantal besmettingen loopt op. Ik ben geen viroloog, en ik wil ook geen virologische uitspraken doen, maar we hebben het wel over een balans. En ook met deze maatregel wordt weer een tweedeling gecreëerd. Terwijl we eigenlijk de maatschappij bij elkaar moeten brengen, maar daar hoor ik niks over.”

Onderbuik

“Het gaat inmiddels niet meer om een virus. Het grootste probleem zijn nu de bange christelijke ministers met een zeer beperkt referentiekader en vooral een grijs saai leven. Primark, KLM, voetbal, F1 en natuurlijk de kerk als wereldbeeld. In plaats van regeren op wetenschap en data, wordt hier weer op de (christelijke) onderbuik geregeerd. Over ons lijk! We eisen de nacht terug”, aldus Garrit.

Foto: UnmuteUs/YouTube