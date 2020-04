Met kunst en cultuur de crisis door bij VRIJDAG

GRONINGEN – De kunstenaar-docenten van VRIJDAG bedenken vrijwel dagelijks creatieve projecten waarmee men thuis aan de slag kan.

Drummen in de keuken, verhalen maken met oude postzegels of je eigen tv-programma verzinnen. Op de thuisagenda van VRIJDAG kan het allemaal. Docenten van het huis van de amateurkunst plaatsen er gedurende de lockdown vrijwel dagelijks nieuwe video’s met opdrachten voor kinderen en volwassenen met muziek, theater of beeldende kunst.

KultuurCentrale

De thuisagenda is slechts een van de initiatieven van VRIJDAG om kunst en cultuur in te zetten in tijden van corona. Het afgelopen weekend lanceerde de cultuurinstelling (een tijdelijke versie van) de KultuurCentrale waar alle culturele activiteiten uit de hele provincie worden verzameld. Maar ook sommige van de eigen activiteiten worden nu online georganiseerd.

Meezingcafé

Zo was er onlangs een webinar voor dirigenten als alternatief voor de fysieke workshop die gepland stond. En ook voor het meezingcafé is een online oplossing gevonden. Vanaf vandaag staat elke vrijdag om 16.00 uur een digitale editie op de kalender via Zoom. Deelnemers zien en horen de muzikanten die de zang begeleiden en zien ook alle andere deelnemers.

Over VRIJDAG

VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG maakt amateurkunst in de provincie Groningen mogelijk met advies, ondersteuning en verbinding. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen, routes en workshops muziek, theater en beeldende kunst. We zijn er voor iedereen, alle leeftijden en elk niveau.

Foto: VRIJDAG