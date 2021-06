Moet je schilderen met of zonder schildersezel?

GRONINGEN – Wanneer je de kwasten erbij pakt om te schilderen zal je niet altijd denken aan een schildersezel. Echter is de veelzijdigheid ervan enorm. Je hoeft namelijk niet het doek ergens tegenaan te zetten met de kans dat het verschuift. Daarnaast pas een schildersezel altijd in een ruimte waar jij jouw hobby uitoefent.

Een schildersezel wordt doorgaans gemaakt van hout of metaal. Het belangrijkste hiervan is dat je op de juiste hoogte voor het doek staat en het werk correct kunt uitvoeren. Dit houdt wel in dat een ezel ook verstelbaar moet zijn. Een schildersdoek kun je hierop vastzetten waardoor het nooit zal verschuiven tijdens het schilderen. En doordat de hoogte van een ezel te verstellen is, kun je bijvoorbeeld ook zittend schilderen.

Een schilderij maken

Wanneer je voor het eerst begint met het maken van een schilderij, zul je op een paar dingen moeten letten. Als eerste is het belangrijk om te weten wat je gaat maken en in welke hoek je het wenst te presenteren. Je kunt een cursus hiervoor volgen om te leren schilderen. Hierbij wordt er intensief gekeken naar de hoek waarin je het beste kunt schilderen. Let er overigens wel goed op dat je de juiste schildersezel gebruikt voor hetgeen wat je wilt realiseren.

Waar en hoe start je?

Voor jou is het al helemaal duidelijk dat je graag een schilderij wilt vervaardigen. De hoogste tijd om alle attributen bij elkaar te verzamelen zodat je aan de slag kunt gaan. Het belangrijkste is om de locatie te bepalen in jouw woning of atelier waar je de rust kunt vinden. Pak gerust een kamer waarin jij je rustig voelt en stal hier de benodigdheden uit. Je zult merken dat de rust zorgt voor een schitterend resultaat op het doek!

Het starten op een schildersdoek lijkt over het algemeen een lastige taak. Toch zal je merken dat je dit sneller onder de knie krijgt door te beginnen in de top of aan de onderzijde van het doek. Vervolgens werk je eerst met lichte lijnen en dit kan je later afwerken.

Atelierezel

Voor het maken van een klassiek schilderij met olieverf of acrylverf kun je bijvoorbeeld een zware atelierezel gebruiken. De middenlat hiervan kan wel tot de drie meter uitgeschoven worden, zodat je flinke bewegingen kunt maken. Echter past dit type ezel vaak niet in een woning. Wanneer jij jouw project op het doek hebt weten af te ronden kun je, mits de schildersezel schoon is, het doek hierop laten staan ter bezichtiging. Het oogt klassiek en geeft een finishing touch op het doek!

Foto: renemilone/Pixabay