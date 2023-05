Naduah viert de vrijheid met tattoos op een afterparty

GRONINGEN – Op 5 mei brengen Naduah en Noorderlicht hun single Tattoos op een After uit. Het nummer beschrijft een uit de hand gelopen huisfeestje waar veelvuldig tattoos gezet worden. Tattoo’s op een After is de eerste single van Naduah’s EP Kom mee op avontuur tot diep in de Nacht die op 30 juni gereleased zal worden.

“Het nummer is grotendeels waargebeurd”, vertelt Naduah lachend. Het ontstond toen de zangeres op een feestje belande van de jongens van Noorderlicht in Groningen. Er werd al heel de avond muziek gemaakt en op het moment dat de tattoo gun tevoorschijn werd gehaald werd haar allereerste tattoo gezet. Niet veel later is het hiphopnummer Tattoos op een After geboren.

Videoclip

Voor het schieten van de videoclip zijn Noorderlicht en Naduah weer teruggegaan naar Groningen. Aan het begin zien we de artiesten na een avondje uitgaan over straat lopen. Wanneer ze een schatkist vinden waar een tattoo gun in blijkt te zitten schakelen we over naar een steeds verder uit de hand lopende after party. De clip komt een week na de release van de single online.

Foto: Naduah