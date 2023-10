NakedHearts Film wint 48 Hour Film Project Groningen

GRONINGEN – Afgelopen weekend vond de award uitreiking van het 48 Hour Film Project (48HFP) plaats in Groningen. Het concept? In 48 uur een complete film in elkaar draaien. Ayan Egal en Sander Roux van NakedHearts Film pakten een vierdubbele winst met hun korte film ‘Stikken in Stilte’. Een beklemmende horrorfilm.

Dit is Cinema

De prijzenregen voor het bevlogen team omvatte de onderscheidingen voor “Beste Film”, “Beste Cinematografie”, “Beste Originele Muziek” en de “Publieksprijs”. Hun meeslepende, originele en artistieke benadering van film maken wist de harten van zowel de juryleden als het aanwezige publiek te grijpen. Wat de triomf van Ayan en Sander nog specialer maakt, is het lovende commentaar van jurylid en

Gouden Kalf winnaar Wart Wamsteker: “Na het kijken van jullie film waren we vijf seconden stil en zeiden toen tegen elkaar: Dit is cinema.”

Het 48 Hour Film concept

Het 48 Hour Film Project is een jaarlijks evenement waarbij filmmakers binnen een tijdsbestek van 48 uur een korte film moeten maken. Dit intense en uitdagende proces vraagt om een flinke dosis creativiteit, teamwork en onmiddellijke besluitvorming. Het resultaat is een opmerkelijke reeks films die de veelzijdigheid en vindingrijkheid van alle deelnemende filmmakers toont. De grote hoeveelheid inzendingen in Groningen toonden duidelijk aan hoeveel talent in onze provincie te

vinden is. Opdat ook de andere deelnemers, door gaan met dat wat ze het liefste doen; films maken!

Een internationale blik op de toekomst

De winst van NakedHearts Film beperkt zich niet alleen tot Groningen. Als winnaars van het 48HFP Groningen hebben ze het voorrecht om Groningen te vertegenwoordigen in de internationale competitie. Dit betekent dat ze ‘Stikken in Stilte’ zullen presenteren in Lissabon, waar ze zullen strijden om de internationale prijzen. Bovendien gaan Sander en Ayan, met hun gehele team, ook de

uitdaging aan in de “Yes we Cannes” competitie, een vervolgtraject voor winnende 48HFP teams waar ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben op het wereldtoneel.

De Filmschool

Sander Roux, medeoprichter van NakedHearts Film, is niet alleen een bevlogen filmmaker maar ook educatiemaker. Hij runt De Filmschool, onder de vleugel van De Noorderlingen Vooropleiding Theater, waar beginnende filmmakers tussen de 15 en 25 jaar, kennis kunnen maken en zich verdiepen in de kunst van het film maken. Daaronder valt een totaalpakket van regisseren tot camera acteren, scenario schrijven, stylen, filmen, editen en camera-, licht- en geluidstechniek. In 10 masterclasses en een 5 daagse filmweek dompelt Roux deelnemers onder in de wereld van film. Ook dit seizoen, vanaf 11 november start er weer een reeks. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven voor De Filmschool via www.denoorderlingen.nl

Foto: NakedHearts Film