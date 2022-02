Nederlands Studenten Kamerorkest geeft concert in Groningen

GRONINGEN – Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) speelt op 25 april om 20.15 uur in De Oosterpoort in Groningen.

Op het programma staat de Eerste symfonie van Louise Farrenc en de serenade in A mineur van Vaughan Williams. Het Nesko is het eerste studentenorkest in Nederland dat deze werken zal uitvoeren. Het belooft een uniek en bijzonder project te worden met prachtige concerten en onvergetelijke ervaringen voor de deelnemende leden. Kaarten zijn verkrijgbaar via nesko.nl.

Over Nesko

Het Nesko biedt studenten al sinds 1964 de gelegenheid om naast hun studie op hoog niveau kamermuziek te maken. Elk jaar wordt het orkest opnieuw samengesteld door middel van audities en wordt er een uitdagend en vernieuwend programma samengesteld. Bij de concerten van het Nesko wordt geld opgehaald voor het UAF.

Foto: Veerle Bastiaanssen