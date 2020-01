Nieuw onmisbaar boek voor liefhebbers van De Ploeg

GRONINGEN – Op 18 januari verschijnt de complete oeuvrecatalogus van Ploegkunstenaar Johan Dijkstra, geschreven door Anneke de Vries.

De catalogus Vergezichten | Het grafische werk van Johan Dijkstra is onmisbaar voor liefhebbers van De Ploeg. Met 368 pagina’s en bijna 1.000 afbeeldingen, waarvan circa 500 in kleur, biedt de catalogus voor het eerst een compleet overzicht van Dijkstra’s grafiek, met ruime aandacht voor de rol die prenten in zijn loopbaan spelen in wisselwerking met zijn schilderijen en tekeningen.

Expositie

Het boek is uitgegeven bij WBOOKS en tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Johan Dijkstra en Museum De Buitenplaats. De catalogus zal op 18 januari worden gepresenteerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in Museum De Buitenplaats. Tijdens de tentoonstelling hangen Dijkstra’s beroemdste prenten naast niet eerder getoonde schilderijen. De expositie is tot 13 april te zien.

Inkijkexemplaar

Johan Dijkstra

De Groningse kunstenaar Johan Dijkstra (1896-1978) liet een omvangrijk grafisch oeuvre na dat voor het grootste deel stamt uit de jaren twintig, het boeiendste deel van zijn lange en veelzijdige carrière. Bijzonder is dat dit omvangrijke oeuvre in zijn geheel opgenomen in Vergezichten. Het grafische werk van Johan Dijkstra.

Gestimuleerd door het vernieuwende artistieke elan van De Ploeg, ontwikkelde Dijkstra zich tot een van de belangrijkste grafici binnen de kunstkring. Ook buiten Groningen en zelfs internationaal vielen zijn prenten op door hun bijzondere kwaliteit. Met hun tegendraadse expressie overstijgen ze het conventionele zwart en wit van veel van Dijkstra’s Nederlandse tijdgenoten. Na de Tweede Wereldoorlog, toen Dijkstra niet langer als graficus actief was, bleven zijn prenten mede het beeld bepalen op exposities van moderne Nederlandse grafiek.

Dijkstra’s houtsneden, etsen en litho’s zijn gevarieerd van thema en techniek en vaak verrassend kleurrijk. Hij drukte zelden grote oplagen, maar experimenteerde liever van druk tot druk met de effecten van inkt op papier.

Over de auteur

Anneke de Vries is kunsthistorica. Ze promoveerde in 2004 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de Florentijnse schilderkunst omstreeks 1400. De afgelopen jaren publiceerde ze veelvuldig over de kunstenaars van de Groninger Kunstkring De Ploeg.

Foto: WBOOKS