Nieuwjaar, Nieuw Kunstencentrum, Nieuwe Naam, Nieuwe Kansen,

Na een intensieve periode van harmonisatiegesprekken met ondersteuning van Buro Bries zijn Kunstbedrijven Westerkwartier en Stichting Muziekonderwijs Grootegast vanaf 1 januari 2021 samengegaan in een nieuwe organisatie als coöperatieve vereniging van zelfstandige kunstdocenten. In de laatste harmonisatiegesprekken hebben beide instanties gezamenlijk een prijsvraag uitgeschreven om de nieuwe kunstinstelling een passende naam te kunnen geven, waarop met veel belangstelling is gereageerd door veel inwoners uit de gemeente Westerkwartier.

Na een weloverwogen keuze uit alle inzendingen zal het nieuwe kunstencentrum vanaf heden onder de naam Het KunstKwartier; het cultuuraanbod faciliteren voor alle inwoners van het Westerkwartier. Vanzelfsprekend wil Het KunstKwartier er ook zijn voor de basisscholen en buitenschoolse opvang in het Westerkwartier.

De uitgekozen naam, leverde drie winnaars op: Marijke Plaat, Lisette de Vries en Peter Brons. De winnaars mogen drie gratis kunstlessen uitkiezen; de laatstgenoemde winnaar wil zijn prijs ter beschikking stellen aan een minder financieel bedeeld kind uit Zuidhorn die heel graag muziek wil maken.

De periode tot de zomervakantie van 2021 zal gebruikt worden om de zogenaamde opstartzaken te regelen. Er zal gezocht worden naar nieuwe bestuursleden en er moet een nieuw logo met huisstijl en website ontworpen worden, zodat vanaf 1 augustus 2021 beide voormalige organisaties volledig opgegaan zijn in het nieuwe kunstencentrum Het KunstKwartier.

Foto: Fier Westerkwartier