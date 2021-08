Off Hook: Nieuwe kunstruimte in Groningen

GRONINGEN – Op vrijdag 6 augustus om 17.00 uur opent OFF HOOK, een nieuwe projectruimte voor kunst en exposities in Groningen, met een expositie van Erris Huigens. De expositie loopt tot 2 oktober.

Huigens woont en werkt in Wageningen en is bekend om zijn monochrome abstracte werken en zijn fascinatie voor industriële structuren. Huigens’ werk verlaat regelmatig het atelier en is ook te vinden op de verlaten industrieterreinen van de provincie Groningen. In deze door aardbevingen geteisterde regio staan zijn geometrische vormen symbool voor de hebzucht naar gas van de overheid en lijken ze de perfecte interventie in een onvolmaakte wereld. Daarnaast kom je zijn werk ook tegen op platenhoezen van labels als Delsin en Metalheadz.

De terugkerende lijn wordt gebruikt als een tag in graffiti en toont een associatie met de wortels van de kunstenaar in deze subcultuur. De lijn doorkruist, markeert en verbindt en is misschien wel de kortste verbinding tussen twee punten. Voor deze soloshow van Erris Huigens is de ruimte van OFF HOOK leidend en speciaal voor deze gelegenheid zal een zeefdruk in gelimiteerde oplage beschikbaar zijn. Deze is gedrukt bij Zeefdrukatelier Hogeland in Warffum.

Muurschilderingen

Lydia Wierenga (beeldend kunstenaar en initiatiefneemster OFF HOOK) zal tijdens de opening haar nieuwe boek A6 murals worldwide presenteren. Een jaar lang nodigde zij via Instagram kunstenaars over de hele wereld uit om in hun eigen woning een zwarte muurschildering aan te brengen. In of op een hoek en het formaat van een ansichtkaart. OFF HOOK is gevestigd aan Bloemsingel 200 en geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto: Lydia Wierenga