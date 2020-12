Onderzoek onthult de populairste kook- en eetgewoonten van Nederlandse huishoudens

GRONINGEN – HelloFresh heeft de keukengewoonten van Nederlandse huishoudens in kaart gebracht en introduceert daarvoor de ‘Food at Home Index’.

De index werd opgesteld door na analyse van de bestellingen en zoekopdrachten bij Google. Tegelijkertijd neemt deze vooruitstrevende leverancier van maaltijdboxen de kooktrends van het moment in Nederland.

Bella Italia, de favoriete keuken

De Italiaanse keuken werd door HelloFresh uitgeroepen tot de topfavoriet van de Nederlanders, met een record aan bestellingen in de periode van maart tot september 2020. De index toont ook aan dat de Nederlanders maar liefst 50% meer pastagerechten hebben besteld in 2020 dan in dezelfde periode vorig jaar.



De Italiaanse keuken is een klassieker voor velen, maar ook het aantal bestellingen van fusion- en Aziatische gerechten heeft dit jaar een boost gekregen. Vermoedelijk reisde de Nederlander de wereld af door recepten te koken uit verschillende internationale keukens, daar we door de pandemie nauwelijks erop uit konden trekken. Gerechten uit de Nederlandse keuken kenden in 2020 minder succes.



Nederlanders maken meer tijd voor het ontdekken van recepten en koken

Uit het onderzoek van HelloFresh blijkt dat Nederlanders voornamelijk zoeken naar recepten met een hogere moeilijkheidsgraad en een langere bereidingsduur. Sinds maart is het aantal zoekopdrachten naar ‘uitgebreid koken’ met maar liefst 250% toegenomen in vergelijking met diezelfde periode in 2019.

Vegetarisch koken of gerechten met vlees?

De onderzoeksdata van het HelloFresh wijst ook uit dat de Nederlanders het graag vegetarisch eten. Dat blijkt ook uit de toename in het aantal vegetarische gerechten bij de leverancier van maaltijdboxen. Op zes maanden tijd is het aantal bestellingen van vegetarische gerechten toegenomen tot 39% van het totaal aantal bestellingen.

Meer belangstelling voor gezond eten en food bowls trend

Gerechten met pasta zijn de meest populaire gerechten in Nederland anno 2020. Ook bowls (met bijvoorbeeld sushi of burrito) en balans recepten zijn heel gegeerd bij de Nederlanders, allemaal maaltijden boordevol gezonde en lekkere groenten. In vergelijking met het voorbije jaar is in 2020 zo’n 23% vaker gezocht op ‘bowl gerechten’ in Google. De Nederlanders hebben dus meer interesse in deze gezonde en gevarieerde variant van comfort food. Tussen maart en september van 2020 zocht de Nederlander ook 22% vaker naar ‘gezonde recepten’ dan het jaar voorheen.

Foto: Maarten van den Heuvel/Pixabay