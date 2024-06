Ontmoeting en verbinding op Blikopener Festival 2024

GRONINGEN – Inspireren, luisteren en verbinden: het gebeurde dit weekend allemaal op de tweede editie van Blikopener Festival in Groningen. Of zoals een bezoeker kernachtig samenvatte: “Mentale puzzels, goede gesprekken, fijne muziek en food for thought.”

Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni ontmoetten kunstenaars, artiesten en publiek elkaar in de voormalige Suikerfabriek. Het festival bestond uit een uitgebreide expositie in de Grote Zaal, een Huiskamer vol theater, ontmoeting en gesprek en de Balzaal met een gevarieerd muziekprogramma, met onder meer Hang Youth, Kleine Crack & Slagter en Jooz. Initiatiefnemers Mark Fischer en Juul Huitema van Buro Mix kijken terug op een geslaagde editie. “Er zijn veel bijzondere verhalen gedeeld en waardevolle verbindingen ontstaan. Dat is precies waarvoor we dit doen.”

Een festival voor (on)mogelijkheden

Mark Fischer en Juul Huitema hebben een duidelijke missie: door middel van kunst en cultuur sociale verandering in gang zetten en maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Dat doen ze door artiesten en makers uit te nodigen die zich bezighouden met sociale thema’s voor een muziekprogramma, talks, theater en een grote expositie. Daarnaast zette Buro Mix in de afgelopen maanden diverse co-creaties op, waarin kunstenaars samen met Groningers aan de slag gingen met onderwerpen als eenzaamheid onder jongeren, ongelijkheid en de kloof tussen stad en platteland.

Het leidde tot prachtige resultaten, die dit weekend werden gedeeld op het festival in de Suikerfabriek. De expositie bevatte veel interactieve kunstwerken, waarbij het publiek werd uitgenodigd om in gesprek te gaan met de makers. Zo nodigden Bureau Ruimtekoers en Nikki Loef bezoekers aan een gezellige keukentafel uit om persoonlijke verhalen over mantelzorgers hun “Verhalen met zorg” te delen door het maken van kleiwerkjes. Wie zijn wij?, een levensgrote variant van Wie is het? stimuleerde bezoekers om in gesprek te gaan over ons gezamenlijke slavernijverleden. Deze gespreksstarter van Public Cinema, de Balie, Mathieu Wijdeven en de Rijksoverheid was voor het eerst te zien in de openbare ruimte.

Kunstenares Madelinde Hageman maakte samen met minderjarige jongeren van AZC Groningen de fotostudio Joy & Sorrow. Met afbeeldingen en props lieten ze zien welke voorwerpen en activiteiten hen vreugde en verdriet brengen. “Het is heel bijzonder om te ervaren dat het publiek echt de tijd neemt om te ontdekken wat het verhaal achter deze fotostudio is,” vertelt Madelinde Hageman. “Mensen zijn oprecht geïnteresseerd en het raakt ze zichtbaar wanneer ik vertel over de 14- en 15-jarige jongeren die zonder hun familie naar Nederland zijn gevlucht.”

Interactie en emoties tijdens De Avondblik

“Het was zeer interessant in de Huiskamer”, vertelt een festivalbezoeker. “Ik ben daar drie uur lang blijven hangen!” In deze intieme ontmoetingsplek deelden Groningse communities en platforms zoals The Pink Cube, Move Huntu en Strange Fruitz Camp x Mosterd hun verhaal. Cissy Joan cureerde het programmaonderdeel De Avondblik in de Huiskamer. “We hebben ontzettend veel lovende reacties gehad. Ik heb mensen zien huilen van ontroering en er was veel ruimte voor dialoog tussen de makers en het publiek. Daarom verwacht ik dat het festival geen eindstation is, maar een verbindend, leerzaam en entertainend tussenstation voor alle betrokkenen. Zo was in de voorstelling Future Citizens van New Dutch Citizens te horen: ‘Het is zo belangrijk om gezien te worden. Door de juf, door de sociaal werker, door de hulpverlener, maar ook simpelweg door elkaar’.”

Een verrijking van het culturele aanbod

DJ Lowpro was te gast bij speciale live opnames van De Balans Podcast door Promario. Hij vertelt: “De maatschappelijke thema’s zijn heel mooi verwerkt in de programmering van Blikopener. Je hebt entertainment, maar ook zeker food for thought. Dat maakt Blikopener een verrijking van het culturele aanbod: naast entertainment is het belangrijk om een reflectie van de maatschappij te bieden.”

Foto: Milenco Dol (ingezonden)