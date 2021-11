Oosterpoort: De Dijk 40 jaar met support van Rauw & Tender

GRONINGEN – De twee concerten van de legendarische band De Dijk, die jaarlijks in de Oosterpoort plaatsvinden, worden dit jaar veranderd naar vier concerten door de nieuwe maatregelen. De kaarten worden verdeeld naar een matinee en een avondconcert om zo toch alle fans van een zitplaats te kunnen voorzien.

Dit jaar worden de concerten geopend met een voorprogramma van Rauw & Teder. Deze splinter nieuwe band rond drummer Jeroen Booy (ex Roberto Jacketti & the Scooters en The Scene) heeft de eer acte de présence te geven vooraf aan de jubilerende hoofd act.

40-jarig jubileum

Ook al vinden de leden van De Dijk het niet noodzakelijk om hun 40-jarige jubileum uitgebreid te vieren, geheel onopgemerkt verloopt het ook niet. Zo speelde de mannen twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome en is er een boek uitgebracht, Achter de Dijk, vol met annekedotes en verhalen van afgelopen 40 jaar.

Nederlandstalige Iggy Pop

De songs van Rauw & Teder sluiten naadloos aan bij deze nestors van Nederlandstalige Rock & Roll. In de teksten van Rauw & Teder passeren allerlei liefdes perikelen soms met enige zelfspot. Zanger Bart Minderman zingt tegen het rauwe bandgeweld in en neemt het deel ‘Teder’ voor zijn rekening. De combinatie hard/zacht, rauw/teder resulteert in een aantal zeer toegankelijke songs waarin je af en toe denkt aan een Nederlandstalige Iggy Pop, of AC/DC, een beetje Bowie en zelfs Roxy Music.

Thuiswedstrijd en debuut

Op 26 en 27 oktober staan de orkesten in een (aangepast) uitverkochte Oosterpoort. Voor de veteranen van De Dijk is dit jaarlijks terugkerende festijn al bijna een soort thuiswedstrijd. Voor kersverse Rauw & Teder is het hun debuut in Groningen. Barstend van rauwe ambitie en tedere toekomstplannen bijten zij dit weekend de spits af.

Foto: Rauw & Tender