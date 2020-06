Openluchtspel De Twee Wezen door speelgroep Leek

In juni 2018 voerde de Speelgroep Leek het stuk De Twee Wezen op, vrij naar het gelijknamige stuk van d’Adolphe d’Ennery en Eugène Cormon, in een bewerking van Hiepie Hoogeveen. De uitvoering vond plaats op de Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek.

Twee weesmeisjes moederziel alleen in Parijs rond 1790, één van beide nog blind ook. Ze worden bruut van elkaar gescheiden, geschaakt door edelen, gedwongen tot bedelen en veroordeeld tot het spinhuis.

[embedded content]

Foto: Fier Westerkwartier