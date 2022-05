Oproep toerismebranche: ‘Investeer in bezoekerseconomie van de toekomst’

DEN HAAG, 10 mei, 2022 – Pak nu als Kamer en kabinet de regie en investeer in de bezoekerseconomie van de toekomst. Daarvoor pleit de branchevereniging Destinatie Nederland (i.o.) in aanloop naar het debat over toerisme dat de Tweede Kamer 11 mei voert.

Foto: Marketing Groningen