Orgelconcerten in de Der Aa-kerk ook via livestream

GRONINGEN – Op woensdag 3 en 17 juni organiseert Stichting Oude Groninger Kerken twee orgelconcerten in de Der Aa-kerk Groningen.

Dat doet de stichting samen met Bijzondere Locaties Groningen. Op 3 juni klinkt er muziek van J.S. Bach 1685-1750) tot Jan Welmers (1937). Op 17 juni zijn werken van Vincent Lübeck (1654-1740) en J.S. Bach te horen. Organisten Peter Westerbrink en Leonore Lub zijn dan te horen op het prachtige Schnitgerorgel. Beide concerten kunnen ook via een livestream worden gevolgd. Aanvang van beide concerten is 19.30 uur en beide duren een uurtje.

Voor het concert van 17 juni zijn nog kaarten beschikbaar. Gezien de coronamaatregelen, is er slechts plaats voor 30 luisteraars. Dus het is zaak er snel bij te zijn. Het concert van 4 juni is min of meer besloten. Maar niet getreurd: beide concerten kunnen door iedereen gevolgd worden via een livestream op het YouTube-kanaal van de Stichting Oude Groninger Kerken een unieke mogelijkheid om beide concerten toch bij te kunnen wonen en met beelden van het orgel en de kerk die je wellicht zo nog niet eerder zag! Deze livestreams geven immers de kans om eens flink in te zoomen op het orgel, kom daar met je eigen ogen maar eens om.

Aanmelden

Wil je in the flesh aanwezig zijn bij het concert in de Der Aa-kerk van woensdag 17 juni om 19.30 uur, dan kun je een mail sturen naar info@groningerkerken.nl – de toegangsprijs voor dit concert bedraagt €10,-. Dit bedrag moet vooraf worden voldaan. Bij binnenkomst vindt er een gezondheidscheck plaats. Beide concerten worden live gestreamd door United Visions – producenten van beleving – shows, events, media.

Orgel Der Aa-kerk

In 1671 is het Hagerbeer orgel uit 1662 verbrand na blikseminslag. Het in 1697 door Arp Schnitger gebouwde orgel werd in 1710 verwoest na het instorten van de toren. Van 1710 tot 1815 was er in de kerk geen orgel. In 1815 werd het door Arp Schnitger in 1702 gebouwde orgel voor de Academie- of Broerkerk geplaatst in de Der Aa-Kerk door J.W. Timpe.

De laatste restauratie vond plaats in 2011 door Orgelmakerij Reil uit Heerde. Het instrument heeft drie manualen en pedaal met totaal 40 stemmen verdeeld over hoofdwerk 13, rugwerk 10, borstwerk 8 en pedaal 9 stemmen. De orgelkas is gemaakt door Allert Meijer, het snijwerk is vervaardigd door Jan de Rijk.

Leonore Lub

Leonore Lub (1964) studeerde orgel en piano aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. In 1988 ontving zij het diploma Docerend Musicus als leerling van Wim van Beek. Daarna haalde ze bij Theo Jellema aan het Conservatorium te Arnhem in 1991 het diploma Uitvoerend Musicus.

Piano studeerde zij bij Gerben Makkes van der Deijl in Groningen en Nelleke Geesink in Zwolle. Ze is docente piano en orgel aan de muziekscholen te Hoogezand-Sappemeer en Veendam. Tot maart van dit jaar was ze dat ook bij Vrijdag in Groningen.

Leonore Lub is organiste van het Arp Schnitger-orgel te Noordbroek. Ze maakte diverse cd’s (Der Aa-kerk, Noordbroek, Nieuw-Scheemda). In 2005 verscheen een dubbel-cd met het complete orgelwerk van Jehan Alain (Helmond, Maastricht), opgenomen met Erwin Wiersinga.

Peter Westerbrink

Peter Westerbrink (1957) is sinds 1992 organist van het Arp Schnitger-orgel in de Der Aa-kerk in Groningen. Hij studeerde orgel bij Margreet Prinsen en Wim van Beek aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen, verder schoolmuziek, kerkmuziek en Duits. Hij maakte jarenlang de orgelprogramma’s voor de NCRV en was een van de artistieke leiders van het befaamde Dollard Festival (1981-2001).

Peter Westerbrink heeft om zijn interpretatie en kennis van de oude Noord-Duitse orgelmuziek internationaal een naam weten op te bouwen als concertgever, docent en jurylid. Zijn meest recente project, de vierdelige cd-serie ’Franz Tunder in perspectief’, opgenomen op een vijftal Schnitgerorgels, voltooide hij in 2019. Hij is de komende jaren gastdocent aan het conservatorium van Turijn (I).

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken