Oudejaarsrevue in het Barontheater

Ondanks de corona perikelen gaat het vertelcollectief ‘Kom op Verhoal’ aan het eind van 2020 toch een mooie oudejaarsrevue verzorgen. In deze voorstelling zullen de vertellers een oudejaarsconference brengen, liedjes zingen en verhalen vertellen over hun corona-ervaringen. Piet de Vries houdt een “oldejoarsconference”, Geert Zijlstra verzorgt de muziek. Harke Winter en Hennie van der Laan vertellen een “Coronaproof” verhaal. Ook komen Thomasvaer en Pieternel langs om aan de hand van de streekkranten hun blik op het afgelopen jaar te geven met misschien nog wat kleine adviezen aan burgemeester en wethouders. Henk Wierenga en Aafke Hoek hebben de kranten nauwkeurig in de gaten gehouden. De voorstelling, die grotendeels in het Westerkwartiers wordt verteld, duurt een uur. Op dit moment wordt ervanuit gegaan dat er maximaal 28 bezoekers elke voorstelling kunnen bijwonen. In eerste instantie worden twee voorstellingen ingepland. Bij grotere belangstelling komen er extra uitvoeringen. De voorstellingen zullen corona-proof worden gehouden. Koffie en of thee is bij de entreeprijs inbegrepen en zal op de ‘haal en to go’ manier worden verstrekt. Meldt u zo snel mogelijk aan.

Dinsdag 29 december

Middagvoorstelling aanvang 14.00 uur en avondvoorstelling aanvang 19.30 uur

Entreeprijs: € 7,50 reservering via www.barontheater.nl

Foto: Fier Westerkwartier