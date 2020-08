Picknick concert Pot, Baumgarten & Van Astenrode

Op zondag 30 augustus organiseert de stichting Cultureel Westerkwartier een picknickconcert in de tuin van de familie Vos in Marum, volledig coronaproof. Bezoekers mogen hun eigen eten en drinken mee nemen, evenals een stoel of picknickkleed (als je ergens op wilt zitten). Beleef een gezellige middag en geniet van prachtige muziek!

Er is een maximum van 75 bezoekers. U kunt reserveren via het evenement op Facebook of via mail: cultuurwesterkwartier@gmail.com. De toegang is gratis; in de pauze gaat de organisatie met de pet rond voor een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten.

Pot, Baumgarten & van Astenrode

Peter Pot behoort tot de top van de Nederlandse trekzakspelers. De trekzak was in vroeger tijden hét instrument op bruiloften en partijen, maar het was ook het ‘arme lui’s orgel’ en werd niet helemaal serieus genomen. Zoals Peter Pot erop speelt, verandert de trekzak echter in een subtiel en kunstzinnig instrument. Wat hij uit dit instrument tovert, is muziek om ademloos naar te luisteren. Soms zacht en subtiel en op andere momenten enorm swingend en met veel power.

Wat Peter Pot bovendien bijdraagt aan de evolutie van de trekzak, is zijn unieke manier van improviseren. Het is toch al hoogst ongebruikelijk om op dit instrument te improviseren, maar Peter Pot heeft (ook in vergelijking met andere instrumenten) een volstrekt eigen, avontuurlijke benadering ontwikkeld.

De diatonische accordeon van Pot blijft trots op zijn moedertaal, het dialect van melancholie in een Italiaans stadje, van zuchten en klepperen, maar kiest ook voor spannende, nieuwe avonturen die de grenzen van het instrument verleggen.

De muziekstijl – die Peter Pot en Philip Baumgarten in hun al meer dan twintig jaar durende samenwerking hebben ontwikkeld – is een cross-over van volksmuziek en jazz.

Bezetting

Peter Pot – diatonische accordeon

Philip Baumgarten – contrabas en basgitaar

René van Astenrode – percussie en vibrafoon

Foto: Fier Westerkwartier