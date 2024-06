Première ‘Waar de tijd is’ van Club NEL in Maarhuizen

MAARHUIZEN – Op 2 juni ging de audioinstallatie Waar de tijd is van Club NEL in première op Maarhuizen. In deze audioinstallatie neem je als bezoeker plaats in een nieuwe ruimte; een speciaal ontworpen object. Een binnenwereld in de buitenwereld waar de tijd even stilstaat, en de bezoeker dus ook. Club NEL bestaat uit Anna Raadsveld, Lisa Frenkel en Vyne de Ruyter. Binnen de projecten werken zij samen met verschillende professionele makers die voornamelijk in het noorden zijn gevestigd.

Club NEL maakte eerdere projecten waarin stilstaan een belangrijk thema vormde. Artistiek leider Anna Raadsveld: ‘We willen door middel van onze projecten opnieuw kijken naar dagelijkse vanzelfsprekendheden. De fysieke leefomgeving is daarom altijd het vertrekpunt in onze projecten. Hier gaan we vervolgens met experts over in gesprek. Door stil te staan hopen we op een andere manier naar de omgeving te gaan kijken. Dagelijkse vanzelfsprekendheden veranderen namelijk echt wanneer je stilstaat en er langer naar kijkt!’

Voor Waar de tijd is, is de zon het vertrekpunt geweest. Iedere dag komt ze op en gaat ze weer onder. Maar wat gebeurt er wanneer deze vanzelfsprekendheid plotseling wegvalt? Raadsveld: ‘De installatie gaat over licht, maar ook over wanneer iemand dat licht niet meer ziet. Het gaat over – ongewild – stilvallen, de tijd die door tikt en over alles wat daar dan vervolgens bij komt.’

Een belangrijk gegeven binnen alle projecten van Club NEL is dat de inhoud de vorm bepaalt. Eerder maakte de club onder andere de theatervoorstelling Het Spektakel en verschillende luisterwandelingen.

Komend seizoen staat Waar de tijd is op verschillende plekken in Noord Nederland geprogrammeerd, waaronder FestiValdrAa en Hongerige Wolf. Kijk voor specifieke data en tijden op www.clubnel.nl

Credits

Tekst: Anna Raadsveld

Research & concept: Lisa Frenkel

Zakelijke leiding: Vyne de Ruyter

Compositie: Mats Voshol

Spel/stem: Eva Meijering

Vormgeving: Lotte Frenkel

Productieleiding: Rick Zijlstra

Foto: Waar de tijd is/Club NEL