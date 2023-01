Muzikale theater- en dansvoorstelling Quake in Groningen

GRONINGEN – Op 15 februari speelt Quake in SPOT/Stadsschouwburg in Groningen: een verpletterende muzikale dans- en theatervoorstelling.

Quake is een productie van bekroond regisseur en schrijver Casper Vandeputte en choreografen Melvin Fraenk en Cagdas Gülum bij Theater Utrecht, in samenwerking met DOX. Een energieke, ontwapenende en muzikale theater- en dansvoorstelling over hoe het verleden in ons doorleeft. In Quake doen acht professionele en selfmade talenten dansend en pratend vol zelfbewustzijn hun verhaal. Ook de kijker wordt aangespoord om (opnieuw) hun eigen levensverhaal onder ogen te zien. Zodat we niet vergeten dat we geschiedenis zijn.

Schokken uit de samenleving

Vandeputte: “Quake is een heel persoonlijke voorstelling voor mij. Het begon omdat ik iets wilde schrijven en maken over hoe het kampverleden van mijn opa (hij zat in Kamp Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog) mij heeft beïnvloed.” Een schok uit het verleden die generaties lang een fundamentele impact bleef hebben, kon niet zijn unieke ervaring zijn. Zo ontstond Quake uit de behoefte om te onderzoeken hoe soortgelijke verhalen bestaan in de samenleving.

Vandeputte: “Er lijkt een maatschappelijke tendens te zijn waarin steeds meer mensen zich verdiepen in waar ze vandaan komen. We willen weten waar we van gemaakt zijn en wat ons heeft gevormd. Die kennis is verrijkend maar roept ook vragen op. Zijn we niets meer dan deeltjes die bevingen doorgeven? Of kunnen we de schokgolven uit het verleden breken? Kunnen we loskomen van wat er voor ons is gebeurd?”

Persoonlijke ‘quakes’

Quake is gemaakt door een groep hartstochtelijk eerlijke performers die hun persoonlijke ‘quakes’ op verschillende plekken in de tijd en op de aarde hebben liggen. Net als een aardbeving duizenden kilometers verderop hier een vloedgolf kan veroorzaken, zijn wij producten van onze geschiedenis. “Al die verhalen, al die seismische schokken die ons hebben gemaakt tot wie we zijn, hebben we samen tot een voorstelling gebracht die gaat over hoe cultuur ontstaat. Hoe leed doorwerkt in het nu, maar ook tot iets hoe wij als samenleving zijn geworden, tot wie we zijn en hoe we daar ook weer een nieuw iets tegenover zouden kunnen zetten.”

Foto: Benning&Gladkova