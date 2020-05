Registratie van De Wijze Kater door Speelgroep Leek

LEEK – Vorig jaar voerde Speelgroep Leek hun voorstelling op in Nienoord in Leek. Dit jaar is het daar rustig, hopelijk volgend jaar weer volle bak!

In juni 2019 voerde de Speelgroep Leek het stuk De Wijze Kater op van Herman Heijermans, in een bewerking van Hiepie Hoogeveen, met medewerking van kinderen van de Jeugdtheaterschool Roden. Dit vond plaats op de thuisbasis van de Speelgroep, het openluchtpodium Nienoord in Leek. Dit jaar is het daar rustig, hopelijk volgend jaar weer volle bak!

Dit tijdloze en ietwat boosaardige sprookje van Herman Heijermans gaat over de jonge Jonathan die door zijn goedheid bijna alles is kwijtgeraakt. Hem rest slechts een kat en de liefde van de dochter van de bakker, Antoinette. Trouwen kunnen ze niet, ze hebben geen geld. Maar dan blijkt zijn kat te kunnen praten en zegt hem te willen helpen. Dit goed van de tongriem gesneden beestje krijgt een baantje aangeboden in het koninklijk paleis waar een rattenplaag de koningin de stuipen op het lijf jaagt. Overbodig te vermelden dat dan een en ander uit de klauwen loopt.

Foto: Fier Westerkwartier