Robin Yzerman brengt debuutalbum uit

GRONINGEN – De van oorsprong Groningse muzikante Robin Yzerman brengt haar debuutalbum Catching Dreams uit op streamingdiensten.

In een klein tuinhuisje op het platteland van Groningen heeft ze, samen met Timo de Jong in de rol van producer, haar debuutalbum opgenomen. Deze was sinds oktober 2020 al op CD te verkrijgen, maar vanaf 5 maart is het album ook te beluisteren via alle streamingdiensten.

Drietal singles

In 2020 heeft Robin al een drietal singles uitgebracht. Catching Dreams als eerste single, over het najagen van ongrijpbare dromen. Daarna was Safe House aan de beurt, een lied over het ziektebed van haar moeder en als derde kwam In One Day uit, over misverstanden met mensen waar je om geeft.

Persoonlijke ervaringen

De muziek laat zich omschrijven als akoestische folk pop, met verhalen die zijn geschreven uit persoonlijke ervaringen. Ze neemt je mee in haar verhaal door eerlijke en open teksten waarbij haar stem de sfeer bepaald. Het album is opgedragen aan haar moeder, die de inspiratie vormde voor een aantal van de nummers.

Foto: Robin Yzerman