Rock ‘n Roar Festival: rock- en metalbands uit Groningen

GRONINGEN – Bereid je voor op een avond vol rauwe energie en onvergetelijke Rock-‘n-Roll-momenten, want op 24 november 2023 gaat het dak van De Loods er af met de eerste editie van het Rock ‘n Roar Festival!

Dit rockevenement begint om 19.00 uur en zal doorgaan tot ongeveer middernacht. Naast bier drinken en muziek luisteren kan je ter plaatse ook genieten van een warme maaltijd zodat je gelijk na je vrijdagmiddagborrel kan aansluiten.

Een avond vol Groningse stevige rock

De line-up van deze eerste editie laat lokaal talent zien waarvan iedere act zijn eigen unieke sound heeft. Bij Rantsoen krijg je nooit genoeg van hun jaren ‘80 sound, terwijl Gargalesis juist veel meer geeft dan alleen hun moderne rock. De rauwe klanken van BAAS – zo scherp als scheermessen – snijdt door je ziel en Only the Few probeert juist voor de gevoelige snaar te gaan. Voor de bandleden van Jini is de Loods geen onbekend terrein, waar ze de landelijke finale van de Metalbattle wisten te bereiken. Kortom: een avond vol Groningse stevige rock!

Tickets bestellen

Early-birds zijn vanaf nu verkrijgbaar voor 7,50 euro en kunnen online worden aangeschaft via rockandroar.nl. Aan de deur kost een kaartje 10 euro. Deze kans om opkomend lokaal rocktalent te ontdekken en te ondersteunen mag je niet missen, dus wees erbij op 24 november 2023 in De Loods en laat de Rock-‘n-Roar door je aderen stromen!

Over Rock ‘n Roar Festival

Het Rock ‘n Roar Festival is een (voornemend) jaarlijks evenement die de rockmuziek van Groningen viert en lokaal talent een kans biedt om te schitteren. Het festival is toegewijd aan het ondersteunen en bevorderen van de bloeiende muzikale gemeenschap in de stad en brengt rockliefhebbers samen voor een onvergetelijke nacht vol rock-‘n-roll.

Foto: Rock ‘n Roar Festival