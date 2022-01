Rolien Schrik exposeert in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Rolien Schrik exposeert vanaf 3 januari t/m 31 maart haar schilderijen in de bibliotheek in Ter Apel.

Rolien schildert voornamelijk realistisch, de onderwerpen zijn uiteenlopend van portretten, landschappen, bloemen en dieren. Wil je nu al meer van haar werk zien, dan kun je Rolien haar website of Facebookpagina bezoeken. Maar schilderijen in het echt zien is natuurlijk leuker, dus kom gerust naar de bibliotheek in Ter Apel aan Molenplein 25. Geopend van maandag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur en de toegang is gratis.

Foto: Rolien Schrik