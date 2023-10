Rondleiding door de expositie ‘De Heksen van de Ruiten Aa’

TER APEL – Op zondag 15 oktober om 14.00 uur organiseert Museum Klooster Ter Apel een themarondleiding door de tentoonstelling De heksen van de Ruiten Aa. Aanleiding is de Maand van de Geschiedenis, waarbij lokale geschiedenis dichtbij beleefd wordt.

Tussen 1587 en 1597 vonden drie heksenprocessen in de streek Westerwolde plaats waarbij 23 mensen om het leven kwamen. Wat was de reden hiervoor? Wie waren erbij betrokken en welke rol speelde het Klooster in Ter Apel? De 23 veroordeelden staan centraal en hen wordt een gezicht gegeven met beelden van Ludmilla van der Spoel. In de rondleiding ‘ontmoet’ je als het ware de veroordeelde mannen en vrouwen die op de Giezelbaarg (Geselberg) terecht stonden.

Heksenhamer

De gids vertelt waarom de heksen veroordeeld werden, en hoe deze processen zich voltrokken. Het boek De Heksenhamer, een handleiding in het opsporen, ondervragen, berechten en doden van heksen, laat zien hoe diep verankerd dit bijgeloof in de middeleeuwse samenleving was. Balthasar Bekker liet met zijn boek De Betovering van de wereld in de zeventiende eeuw juist een ander geluid horen: heksen bestaan niet. Dit luidde in Nederland het einde van het magische denken in.

Praktische info

Datum : 15 oktober 2023

: 15 oktober 2023 Tijden: 14.00 tot 15.00 uur

14.00 tot 15.00 uur Kosten : gratis bij een geldig entreebewijs. Museumkaart is geldig.

: gratis bij een geldig entreebewijs. Museumkaart is geldig. Deelname: reserveren via info@kloosterterapel.nl of (0599) 581 370.

reserveren via info@kloosterterapel.nl of (0599) 581 370. Locatie: Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel

Foto: Ludmilla van der Spoel