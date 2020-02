Schenking beeld Harro Nikkels aan Museum De Buitenplaats

EELDE – Museum De Buitenplaats mag het beeld Octolopus van de in 2013 overleden kunstenaar Harro Nikkels aan zijn collectie toevoegen.

Nikkels maakte de grote octopus in de jaren 2010-2011, toen hij wist dat hij nog een beperkte tijd te leven had. Het beeld was in het bezit van Anneke Walsma, die de beelden van de kunstenaar beheert. Walsma koos ervoor om Octolopus te schenken aan het museum, “omdat Harro eerder in het museum exposeerde en er graag naar toe ging. Bovendien vind ik het belangrijk dat het beeld te zien is.”

Octolopus

Meteen na de diagnose van ongeneselijke prostaatkanker begon Nikkels aan het beeld met het doel dit bij het kerkje van Fransum te exposeren. Dat is hem ook nog gelukt. Hij zette de soepele en bewegelijk octopus vast tussen acht stevige RVS-buizen en gaf hem de plagerige naam Octolopus. De buizen staan op zware platen, een constructie die geschikt is om het beeld op verschillende plekken neer te zetten.

Harro exposeerde het beeld op het kerkhof van Fransum, in de Hortus in Haren en in Elburg. Nu is de hele constructie ook bij Museum De Buitenplaats nog zichtbaar, maar over enkele maanden komt de fundering onder de grond. Ook de driehoekige sokkeltjes zullen onder het plaveisel komen. Het effect is dan een zwevend beeld, zodat de vastgezette Octolopus toch de vrijheid krijgt in de lucht.

Het in elkaar zetten van de Octolopus was een hele puzzel. Gelukkig werden de gestanste nummers ontdekt, die Nikkels in het brons aanbracht, zodat elke tentakel op de goede plek zit.

Harro Nikkels

Harro Nikkels werd op 25 november 1944 geboren in Assen. Hij studeerde in 1982 af aan de avondopleiding Minerva. Hij werkte als docent agogische vakken en als kunstenaar. Aanvankelijk maakte hij ook lichtobjecten en wandsculpturen. Langzamerhand kregen bronzen beelden van met name niet aaibare dieren de overhand. Nikkels schonk eerder het Portugees oorlogsschip, Physalia Physalis (1982) aan het museum. Dit beeld is momenteel in het Museumcafé te zien, tezamen met een vitrine met kleine beelden van de kunstenaar.

Foto: Sake Elzinga