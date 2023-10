Sfeervolle gitaren in kloosterkerk tijdens de Nacht van de Nacht

TER APEL – Op zaterdag 28 oktober wordt in het hele land aandacht besteed aan het donker, tijdens de Nacht van de Nacht. Museum Klooster Ter Apel organiseert deze avond een sfeervol gitaarconcert door gitaarduo Guitar Bizarre, in een schaarsverlichte kerk.

Hendrik Jan de Jong en Remco de Haan vormen samen het duo Guitar Bizarre. De Haan is klassiek geschoold en De Jong volgde een jazzopleiding en speelde jarenlang in de rockband Nemesea, terwijl De Haan in het klassiek/moderne Groningen Guitar Duo speelde. Uit hun huidige samenwerking komt een heel nieuw geluid voort, wat heel goed past in de prachtige kanunnikenkerk van Museum Klooster Ter Apel.

Sprookjesachtig

De Jong en De Haan spelen op klassieke en westerngitaren. Alles akoestisch. Maar op de achtergrond lopen backingtracks mee, die ze zelf hebben gecomponeerd. Ze spelen geen zuiver klassieke muziek, geen pop en geen jazz. Het repertoire bestaat uit eigen arrangementen van klassieke muziek, arrangementen van nummers uit de pop- en jazzwereld en eigen composities. Guitar Bizarre laat een breed publiek kennismaken met hun nieuwe benadering van klassieke en moderne muziek. De muziek van het duo is een stijl waarbij klassiek en modern veranderd worden naar een succesvolle innovatieve en avontuurlijke combinatie van deze stijlen. Soms met sprookjesachtig resultaat.

Praktische info

Datum : 28 oktober 2023

: 28 oktober 2023 Tijden: zaal open 19.45 uur

zaal open 19.45 uur Aanvang concert 20.15 uur

Kosten : € 12,- voor volwassenen incl. inloopkoffie, € 6,- voor kinderen t/m 12 jaar

: € 12,- voor volwassenen incl. inloopkoffie, € 6,- voor kinderen t/m 12 jaar Deelname: reserveren via info@kloosterterapel.nl of 0599 581370.

reserveren via info@kloosterterapel.nl of 0599 581370. Locatie: Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel

Foto: Guitar Bizarre