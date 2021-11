Sinterklaas en Pieten hartelijk onthaald in Groningen

GRONINGEN – Sinterklaas is zaterdagmiddag gearriveerd in Groningen. Vanwege de coronamaatregelen werden er dit jaar geen handen geschud.

Rond 13.45 uur arriveerde de Goedheiligman en de pieten bij roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven. Daarna trokken zij de binnenstad in en liepen ze via de Westerhaven, Brugstraat, Gedempte Zuiderdiep en de Grote Markt richting de RUG waar ze werden ontvangen door de burgermeester en kinderburgermeester.

Foto: Agnes Koning/Aggie Fotografie