Speelfilm ‘Who Killed Kenya’ in première in Forum Groningen

GRONINGEN – Wat als je meedoet aan een simulatie van de Verenigde Naties en tegelijkertijd verstrikt raakt in allerlei intriges?

Op zaterdag 24 februari beleeft de lange speelfilm Who Killed Kenya van de Nathan Lauer zijn première in Forum Groningen tijdens de filmmiddag Groningse Nieuwe #114. De 140-minuten-durende film gaat over een jonge vrouw die meedoet aan een exclusieve Model UN conferentie en Estland vertegenwoordigt. Al snel wordt ze overweldigd door een competitie met andere afgevaardigden om een stageplaats die wordt toegekend aan de Beste Afgevaardigde. De meest competitieve concurrent is de afgevaardigde van Kenia. Wanneer de zaken escaleren, onderzoekt Estland samen met een van de journalisten wat er is gebeurd en ontrafelt ze een complex web van leugens, jaloezie en bedrog.

Samenwerking

De film is een project van de TEIMUN Movie Committee in samenwerking met autodidactisch regisseur Nathan Lauer en meer dan honderd studenten uit Groningen. Lauer studeerde internationale betrekkingen, filosofie, politicologie en economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als freelance filmmaker in Berlijn.

Groningse Nieuwe

De filmmmiddag Groningse Nieuwe wordt georganiseerd door Forum Groningen en Groninger Videolandschap en vangt op 24 februari aan om 15:00 uur in Camera 5. De voorstelling wordt afgesloten met een nagesprek met de makers. De entree bedraagt 5 euro en kaarten kunnen worden gekocht op forum.nl en aan de kassa van Forum Groningen.

Trailer

Foto: Stichting Groninger Videolandschap