Stichting Kunst&Kwartier zoekt ideeën voor nieuw spektakel

Een jaar geleden trokken de stofwolken nog op uit een weiland bij De Maarsdijk in Niekerk. Daar werd eind september tien dagen lang het theaterspektakel Noar Huus opgevoerd. Deze theaterwestern, een ode aan het Westerkwartier, werd geproduceerd door de stichting Kunst&Kwartier. Deze stichting werd twee jaar geleden opgericht om het culturele leven in het Westerkwartier een boost te geven en de streek daarmee op de kaart te zetten. Uiteindelijk werkten meer dan honderd mensen mee aan Noar Huus en trok de voorstelling meer dan 3.000 bezoekers.

Dat smaakt naar meer en daarom is de stichting voornemens om in 2022 opnieuw een grootse voorstelling te maken onder artistieke leiding van Saskia Broertjes. Daarbij is het uitgangspunt dat het culturele leven / de cultuursector in het Westerkwartier versterkt wordt, door samenwerking, participatie en onderwerpen die raken aan het Westerkwartier.

De resterende maanden van dit jaar wil de stichting gebruiken om een inventarisatie te maken van mogelijke onderwerpen. En daarbij willen we ook de hulp/denkkracht van anderen inschakelen. Daarom ook aan inwoners van het Westerkwartier de vraag of ze ideeën hebben die als basis kunnen dienen voor een cultuurproject. Het Westerkwartier is het uitgangspunt, maar daarbinnen is alles mogelijk. Het idee kan betrekking hebben op een historische gebeurtenis, het kan een bewerking zijn van een boek of film, het kan gaan over een maatschappelijke ontwikkeling. En het kan weer een theatervoorstelling worden, maar een andere kunstvorm – of mix – is natuurlijk ook denkbaar.

Mocht je een idee hebben dan kun je contact opnemen via info@kunstenkwartier.nl. En mogelijk wordt jouw idee dan ook echt uitgevoerd!

Foto: Fier Westerkwartier