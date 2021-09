‘Stop met gebruiken van cultuursector als wisselgeld’

GRONINGEN – Stop met het gebruiken van de horeca en cultuursector als wisselgeld voor coronamaatregelen. Dat is de boodschap van nachtburgemeester Merlijn Poolman.

Wie straks weer naar een festival, cultureel uitje of sportwedstrijd wil, moet vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs overleggen. Dat heeft het demissionaire kabinet gisteren aangekondigd tijdens de persconferentie. Met de verregaande maatregel lijkt het kabinet vaccinatie-twijfelaars alsnog over de streep te willen trekken.

Dansen met Janssen

De nieuwe regel doet denken aan het debacle rondom Danssen met Janssen, waarbij men na één vaccinatie weer zou mogen dansen in de clubs. Maar dit bleek niet het geval en de nachthoreca moest weer sluiten. Demissionair vicepremier De Jonge (CDA) heeft later toegegeven dat het was bedoeld om jongeren te overtuigen voor een prik.

‘Versoepelingen’

Ook nu lijkt de horeca weer als wisselgeld te worden gebruikt. En hoe dat in z’n werk gaat ervaarde Poolman eerder deze maand in Oostenrijk. “Ik moest daar overal zo’n code laten zien en in zo’n wereld van achterdocht en symboolpolitiek wil ik simpelweg niet leven”, schrijft hij op zijn Facebookpagina. “Ook wel weer next level dat dit alles onder de noemer ‘versoepelingen’ plaatsvindt…”

Meer polarisatie?

Poolman is niet de enige die zich zorgen maakt over de nieuwe coronamaatregelen. Horeca-tycoon Laurens Meyer, eigenaar van onder andere de Drie Gezusters in Groningen, noemt het coronatoegangsbewijs discriminatie en nachtambassadeur Chris Garrit is bang dat hiermee een tweedeling wordt gecreëerd, ‘terwijl we eigenlijk de maatschappij bij elkaar moeten brengen.’

Foto: Menno van der Meulen