Stripboek brengt de geschiedenis van Groningen tot leven

GRONINGEN – Het langverwachte stripboek Een Laatste Bom voor Bommen Berend, prachtig geïllustreerd door de befaamde striptekenaars IJsbrand Oost en Hans Lijklema, neemt lezers mee op een reis door de geschiedenis van Groningen en laat ze kennismaken met het Groningens Ontzet. Met levendige illustraties en meeslepende teksten brengt het verhaal de gebeurtenissen van het beleg van Groningen in 1672 tot leven en eert het de heldhaftige daden van de stad tijdens deze historische periode.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV) organiseert jaarlijks vieringen rondom 28 augustus, ter herdenking van het beleg van Groningen in 1672. Het doel van deze evenementen is om de geschiedenis van Groningen te vieren, te herdenken en te beleven. Om de jeugd actief te betrekken bij deze belangrijke traditie, heeft de KVvV het initiatief genomen om dit stripboek te realiseren. De publicatie van Een Laatste Bom voor Bommen Berend is een waardevol geschenk van de KVvV en Stichting GO350 aan de gemeenschap en een manier om het cultureel erfgoed van Groningen levend te houden voor toekomstige generaties.

De officiële publicatie van het stripboek vindt plaats op woensdag 26 juni 2024 in het Museum aan der A in Groningen. Dit bijzondere evenement wordt bijgewoond door de kinderen van groep 8 van de Sint Michaelschool uit Groningen, die als eersten het stripboek in ontvangst mogen nemen. Daarnaast worden er 10.000 exemplaren van het stripboek gratis uitgedeeld aan alle basisscholen in de provincie Groningen, dankzij de gulle schenking van de KVvV en Stichting GO350. Dit unieke stripboek vertelt het spannende verhaal van het beleg van Groningen in 1672 door de ogen van de jonge personages Jurre en Maartje.

In het verhaal belanden Jurre en Maartje, tijdens een schoolbezoek aan het Museum aan de A, op mysterieuze wijze in het Groningen van 1672. Daar helpen ze hun voorouders om de stad te verdedigen. De grote vraag is of ze erin zullen slagen om weer terug te keren naar hun eigen tijd.

Vanaf woensdag 26 juni is het stripboek verkrijgbaar via de boekhandel en de website. Voor basisscholen is het stripboek gratis beschikbaar.

Foto: Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken