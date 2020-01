Striphelden openen Storyworld in Forum Groningen

GRONINGEN – Niemand minder dan Lucky Luke, Spiderman, Aladdin en Aloy openden zaterdag 11 januari Storyworld in Forum Groningen.

Nadat cultuurwethouder Paul de Rook het startschot gaf met het pistool van Lucky Luke, verwelkomden de helden de eerste bezoekers aan dit nieuwe, interactieve museum rond strips, animatie en games. Zo heeft Storyworld schetsen van beroemde strips, storyboards, props en filmcellen van teken- en animatiefilms en natuurlijk ook games die je samen kunt spelen.

Bovendien is Storyworld een plek waar je zelf aan de slag kunt met alle bouwstenen en aspecten van strips, animatie en games. Ontdek wat er nodig is om een beeldverhaal te begrijpen en hoe je er zelf één kunt maken. Kijkje nemen? Het voormalig Nederlands Stripmuseum is gevestigd op de zesde verdieping van het Forum.

Wat is #storyworld gaaf geworden. Wow. Zo veel te ontdekken, zo veel te leren, zo veel te doen, zo veel te zien. Bijvoorbeeld hier: « learning by doing » mijn dochters maken soundeffects voor een animatie die ik vervolgens kan downloaden via QR code of per mail kan ontvangen.Tof. pic.twitter.com/PMpUA3VkBD — Anne Mérat (@anne_merat) January 11, 2020

Foto: Storyworld