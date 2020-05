The Lay quarantaine covers

We doen het samen! Thuiszitten is niet stilzitten voor de jongens van The Lay. Samen met mensen uit de (virtuele) buurt maakten ze deze fijne cover om de saamhorigheid te vieren.

Zodra het weer kan, treden ze heel graag weer op, maar tot die tijd vermaken ze ons en zichzelf met Quarantaine-Covers vanuit de slaapkamers.

[embedded content]

Je kunt de jongens steunen door ze online te volgen en te genieten van de fijne muziek aldaar.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC47ugK6v2eMYzp2Vn6NWhTA

Spotify: Artist https://open.spotify.com/artist/6REtUgl3SInqmkzLBfqsi9

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=792008577524770&ref=content_filter

Instagram: the_lay_music

Foto: Fier Westerkwartier