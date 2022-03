Theaterspektakel in de openlucht in Usquert

USQUERT – Met De dag dat de boom sprak… laat de toneelgroep van Het Hogeland College Uithuizen weer van zich horen

Op donderdag 7 april en vrijdag 8 april wordt in de schitterende tuin van boerderij Cleveringaheert, vlakbij Uithuizen, weer een groots opgezet theaterspektakel opgevoerd. Maar liefst 50 enthousiaste leerlingen en docenten voeren De dag dat de boom sprak… op onder de bezielende leiding van docent Frouwke Dijkhuis.

Het ontroerende en indrukwekkende verhaal speelt zich af op een Groningse boerderij in de Tweede Wereldoorlog met mensen zoals jij en ik, op een plek waar de bomen de oorlog nog hebben meegemaakt. Je wordt meegenomen in een tijd waarin vrijheid kostbaar is, je niet weet wie je wel en niet kan vertrouwen en waar angst je leven beheerst. Een thema dat met de huidige oorlog in Oekraïne angstig en voelbaar dichtbij komt.

In het ruim twee uur durend theaterspektakel, dat in de openlucht plaatsvindt, staat de 77 jaar bevrijding centraal. In het stuk is ruimte voor een lach en een traan, voor zang en dans en voor liefde en dood.

Kaarten voor dit bijzondere evenement zijn vanaf maandag 21 maart verkrijgbaar bij de Primera in Uithuizen. Er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor de twee avondvoorstellingen, dus grijp je kans en mis het niet! Meer informatie staat op de website van de school www.hogeland.nl.

Data: 7 en 8 april

Tijdstip: aanvang 20:00 uur

Locatie: tuin van Boerderij Cleveringaheert, Streeksterweg 101 Usquert

Foto: Het Hogeland College Uithuizen