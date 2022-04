Theaterspektakel van Het Hogeland College Uithuizen maakt indruk

UITHUIZEN – Op donderdag 7 en vrijdag 8 april speelden maar liefst 50 leerlingen en docenten van Het Hogeland College Uithuizen de sterren van de hemel in het indrukwekkende theaterspektakel De dag dat de boom sprak… onder de bezielende leiding van docent en regisseur Frouwke Dijkhuis.

In de ijzige kou verwarmden de enthousiaste en energieke spelers de harten van het massaal toegestroomde publiek met hun ontroerende spel, schitterende zang en waanzinnige dans in de sfeervol verlichte tuin van boerderij “Cleveringaheert” vlakbij Uithuizen.

Het ontroerende en indrukwekkende verhaal speelt zich af op een Groningse boerderij in de Tweede Wereldoorlog met mensen zoals jij en ik, op een plek waar de bomen de oorlog hebben meegemaakt. Het publiek werd meegenomen in een tijd waarin vrijheid kostbaar is, waarin je niet weet wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen en waar angst je leven beheerst. Een thema dat met de huidige oorlog in Oekraïne angstig en voelbaar dichtbij komt.

In het ruim twee uur durende theaterspektakel stond de 77 jaar bevrijding van Nederland centraal. Met daarin ruimte voor een lach en een traan, voor zang en dans en voor liefde en dood. Het verhaal bevatte duistere, maar ook ontroerende en hilarische momenten. De angst en het verraad van het Joodse gezin, de crash van het vliegtuig en de kilte van de meedogenloze SS-ers zorgden voor menig rilling en veel emotie bij de toeschouwers. Maar gelachen werd er ook om de komische Duitse soldaten in het wasrek, de puberale zusjes die steeds de was moesten ophangen, de pastoor met zijn dansende nonnen en de zeer goed spelende geest uit de put.

Het publiek genoot beide avonden zichtbaar van het zelfgeschreven theaterspektakel waarin een lach en een traan hand in hand gingen en complimenteerden de spelers na afloop met een staande ovatie en een warm applaus. Een groot compliment voor de school, die heeft laten zien dat je met een enthousiaste groep leerlingen en docenten een indrukwekkend theaterspektakel neer kan zetten.

Foto: ingezonden